Сильный туман и гололедные отложения сохранятся в Республике вечером 9 января

Сильный туман и гололедные отложения сохранятся местами в Республике вечером 9 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Вечером 9 января местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения", - прогнозируют синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

09 января — Луганск