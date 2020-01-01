Посол Украины назвал непродуктивной дискуссию посла Израиля о Бандере

"Девятого января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши на Украине от 2 января 2020 года", - говорится в заявлении украинского посольства в Израиле.

Фото: © РИА Новости / Григорий ВасиленкоПосол Украины в Израиле Геннадий Надоленко на встрече в МИД Израиля назвал контрпродуктивными действия израильского посла в Киеве Джоэла Лиона, который осудил героизацию украинских националистов, передает РИА Новости.Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА)*. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя совместный документ послов Израиля и Польши, заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев.По словам дипломата, "возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины", а "дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов".Первого января в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры - лидера Организации украинских националистов.* Запрещенная в России экстремистская организация.