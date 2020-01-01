Правительство ЛНР установило стоимость проезда и перевозки багажа до КПП у Станицы

Правительство ЛНР приняло постановление, которым установлены стоимость билета и перевозки багажа при проезде до пункта пропуска у Станицы Луганской. Об этом ЛИЦ сообщили в управлении обеспечения жизнедеятельности города администрации Луганска.

"Документом вносятся изменения в постановление Правительства ЛНР от 10 декабря 2019 года "Об организации пригородных автобусных маршрутов общего пользования на территории Луганской Народной Республики". Целью принятых изменений является установление стоимости проезда на пригородных маршрутах общего пользования "Луганск АС 1" - с/т "Северский Донец" и "Квартал 50 лет Октября Луганска" - с/т "Северский Донец", – говорится в сообщении.

Согласно принятому постановлению, на маршруте "Луганск - АС 1" – с/т "Северский Донец" установлена стоимость билета на проезд одного пассажира в размере 20 руб. и размер платы за перевозку одной единицы багажа – 10 руб. На маршруте "Квартал 50 лет Октября Луганска" – с/т "Северский Донец" стоимость билета на проезд одного пассажира будет составлять 12 руб. и размер платы за перевозку одной единицы багажа – 10 руб.

"Проезд по маршруту "Николаевский разъезд" – с/т "Северский Донец" будет осуществляться бесплатно для населения", – подчеркнули в управлении.

В горадминистрации напомнили, что ранее приказом Государственного энергетического комитета ЛНР от 4 мая 2016 года были установлены цены на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, работающих на пригородных и междугородных маршрутах, в размере одного руб. за один километр проезда (без учета расходов, связанных с обслуживанием пассажиров на автовокзалах и автостанциях), но не менее 10 руб. за разовую поездку одного пассажира.

"Протяженность пригородного маршрута общего пользования "Луганск АС 1" - с/т "Северский Донец" составляет 18 километров, а маршрута "Квартал 50 лет Октября Луганска" – с/т "Северский Донец" – 12 километров. С учетом того, что по этому маршруту пассажирские автобусы отправляются не с автовокзала либо автостанции, а с остановки общественного транспорта, стоимость перевозки пассажира составляет 12 рублей", – рассказали в администрации Луганска.

"Пассажирские автобусы по маршруту "Луганск АС 1" – с/т "Северский Донец" отправляются с автовокзала Луганска, в связи с чем городское коммунальное предприятие (ГКП) "Луганскэлектротранс" несет затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на автовокзалах и автостанциях. Таким образом, к стоимости перевозки пассажира на пригородных и междугородных маршрутах прибавляются затраты предприятия, и общая стоимость перевозки пассажира на этом маршруте составляет 20 рублей", – пояснили в управлении.

Постановление вступит в силу с 13 января 2020 года.

Напомним, ранее глава Республики Леонид Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщал, что ЛНР с 16 декабря запустит бесплатный автобус, курсирующий по маршруту "Николаевский разъезд – пункт пропуска Станица Луганская".

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. До последнего времени пешее движение по мосту через реку, один из пролетов которого был подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции удалось лишь летом 2019 года, движение людей по восстановленному украинской стороной пролету началось 20 ноября. При этом ширина установленного украинской стороной нового пролета моста составила менее трех метров, что противоречит достигнутым на Минских переговорах договоренностям, так как в случае необходимости конструкция не позволит обеспечить условия для работы экипажей скорой помощи.

09 января — Луганск