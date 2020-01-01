Прогноз погоды в Луганске на 11 января
В Луганске завтра, 11 января ночью — без существенных осадков, днем — мокрый снег, дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью 0 -5ºС, днем -2 +3ºС. Ветер северо-западный — 5-10 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +8,2 ºС в 1991 году
минимальная
-31,7 ºС в 1950 году.
Народный календарь: 11 января Церковь чтит память 14 тысяч Вифлеемских младенцев. В старину в этот день было принято в сумерках отдыхать на печи и полатях, рассказывая детям сказки и загадывая загадки. Молодежь проводила время на посиделках. Наши предки в этот день следили за ветром и облаками: если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза. Погода в Луганске - Сегодня, 17:12 40
Температура воздуха: ночью 0 -5ºС, днем -2 +3ºС. Ветер северо-западный — 5-10 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +8,2 ºС в 1991 году
минимальная
-31,7 ºС в 1950 году.
Народный календарь: 11 января Церковь чтит память 14 тысяч Вифлеемских младенцев. В старину в этот день было принято в сумерках отдыхать на печи и полатях, рассказывая детям сказки и загадывая загадки. Молодежь проводила время на посиделках. Наши предки в этот день следили за ветром и облаками: если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза. Погода в Луганске - Сегодня, 17:12 40
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