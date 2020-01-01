Прогноз погоды в Луганске на 10 января
В Луганске завтра, 10 января ночью — мокрый снег, днем без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -1 -6ºС, днем -2 +3ºС. Ветер северо-западный — 3-8 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +12,1 ºС в 1948 году
минимальная
-26,2 ºС в 1950 году.
Народный календарь: В этот день почитается память святых из Никомидии. Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. Если в этот день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный знак того, что будущее лето будет дождливым.
Погода в Луганске - Сегодня, 17:03 72
Температура воздуха: ночью -1 -6ºС, днем -2 +3ºС. Ветер северо-западный — 3-8 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +12,1 ºС в 1948 году
минимальная
-26,2 ºС в 1950 году.
Народный календарь: В этот день почитается память святых из Никомидии. Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. Если в этот день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный знак того, что будущее лето будет дождливым.
Погода в Луганске - Сегодня, 17:03 72
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