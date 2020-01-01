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На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ

root Сегодня, 18:001Новости
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Ивана Баканова, передает РИА Новости.
Его подозревают в злоупотреблении властью и других преступлениях, следует из ответа бюро на запрос агентства "Украинские новости". Материалы дела направлены прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения и определения подследственности, а также органа досудебного расследования.
Таким образом, НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда, который в ноябре обязал бюро возбудить дело против Баканова. Основанием для него стала жалоба, в которой главу СБУ обвиняли в госизмене, злоупотреблении властью, превышении служебных полномочий и других правонарушениях.
Иван Баканов назначен председателем Службы безопасности Украины в конце августа прошлого года. До этого он руководил предвыборным штабом Владимира Зеленского и возглавлял его партию "Слуга народа".

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