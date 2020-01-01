Рост зарплат и пенсий говорит о стремлении властей повысить соцстандарты в ЛНР – лидер ФП

Планируемый рост зарплат и пенсий в ЛНР до уровня Ростовской области свидетельствует о заинтересованности властей в повышении социальных стандартов в Республике. Об этом ЛИЦ заявил председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Олег Акимов.

"Анонсированное главой нашей Республики Леонидом Пасечником повышение заработных плат и пенсий в Республике до уровня Ростовской области свидетельствует о социальной направленности нашего государства", – отметил он.

Акимов подчеркнул, что "руководство Республики заинтересовано в повышении уровня жизни своих граждан".

"Основные мероприятия, которые заложены в Программу социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор", поэтапно выполняются, положения программы подкрепляются конкретными делами. Благодаря ответственному подходу руководства ЛНР, умению успешно решать поставленные задачи экономика Республики уверенно развивается, восстанавливается ее промышленный потенциал, что дает возможность повышать социальные стандарты", – сказал председатель ФП ЛНР.

"Для нас очень важно равняться на уровень социальной политики Российской Федерации, идти по пути интеграции с Россией. И я убежден, что этот путь будет уверенным и стремительным", – добавил он.

Ранее Пасечник анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года и увеличение зарплат госслужащих и работников государственных органов Республики до 26% к должностному окладу.

Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.

09 января — Луганск