Повышение зарплат и пенсий улучшит качество жизни жителей ЛНР – общественник

Планируемое повышение зарплат и пенсий в ЛНР до уровня Ростовской области улучшит качество жизни жителей Республики. Об этом ЛИЦ заявил заместитель руководителя Республиканского исполнительного комитета общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Дмитрий Кукарский.

"Наше Правительство ЛНР регулярно показывает, что Республика идет по пути развития. Современные реалии диктуют свои правила, и для того, чтобы улучшить качество жизни, повышение зарплат и пенсий становится необходимым шагом. Инициатива жителей Республики и осознание этого руководством привело к появлению новой ступени в развитии ЛНР", - отметил он.

Общественник добавил, что такой пункт был и в программе социально-экономического развития "Наш выбор".

"Глава Луганской Народной Республики слышит народ и старается выполнить то, что людям необходимо. Руководство заботится о народе и выполняет данные обещания, которые были озвучены в программе "Наш выбор". Мы рады, что качество жизни граждан повышается, поскольку это – самый главный признак того, что государство не стоит на месте", - подчеркнул Кукарский.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года и увеличение зарплат госслужащих и работников государственных органов Республики до 26% к должностному окладу.

Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.

09 января — Луганск