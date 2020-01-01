Проект "Мы помним!" ОД "Мир Луганщине" в 2019 году провел 16 митингов и мероприятий

Проект "Мы помним!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в прошлом году провел и принял участие в 16 митингах и других памятных мероприятиях. Об этом со ссылкой на координатора проекта Филиппа Кобцева сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД.Там отметили, что проект "Мы помним!" занимается сохранением памяти о людях, погибших в результате войн, вооруженных преступлений и конфликтов, терактов, катастроф природного и техногенного характера, а также о знаковых исторических событиях."Активисты проекта "Мы помним!" ОД "Мир Луганщине" в 2019 году приняли участие и организовали 16 массовых митингов и мероприятий. Эти мероприятия имели патриотический характер и проходили в разных городах и районах Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Наиболее значимыми из них стали митинги, посвященные памяти погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, жертв крушения "Боинга-777", а также ко Дню жертв украинской агрессии."В этом году проект был обновлен. Новые люди, новое дыхание, новые мероприятия. Активисты проекта считают важным помнить тех людей, которые погибли при защите мирных людей. Памятные даты – это возможность избежать трагических событий. Поэтому мы должны передавать из года в год, из поколения в поколение память об этих датах", – отметил заместитель координатора проекта Михаил Голубович.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, состоявшихся 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.09 января — Луганск