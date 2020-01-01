Путин призвал укрепить статус России как морской державы

"Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - сказал президент.

"Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул глава государства, напомнив, что вопросы модернизации флота рассматривались в декабре в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике. "Речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования", - уточнил Путин.

Фото: © Алексей Дружинин / РИА НовостиРоссия в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, об этом президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ, передает РИА Новости.Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства.Глава государства обратил внимание, что в ближайшее время доля современных вооружений и техники в МВФ должна составить 70%. По его словам, "этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать".