Иран продолжит операции против США

За спиной командующего ракетными войсками КСИР флаги Ирана, Ливанской "Хезбаллы", хуситской "Ансар Аллах", иракской "Хашд-Шааби", палестинской "ХАМАС", афганской "Лива-Фатимьюн" и пакистанской "Зейнабиюн".МИД Ирана отверг предложения США о переговорах без предварительных условий, как не имеющие смысла. Смысла действительно нет - США хотят сменить режим в Иране, Иран хочет выгнать США с Ближнего Востока. Платформа для компромисса отсутствует.Руководство КСИР заявило, что операции против США будут продолжены по всему региону. Удар по американским базам в Ираке это не конец иранского ответа, а только его начало. Обстрел американских баз не преследовал цель убить множество солдат противника, а был направлен против американской военной инфраструктуры. По заявлению КСИР, для Ирана не составляло труда спланировать удар, чтобы убить на первом этапе до 500 американцев, а в рамках 2-й и 3-й волны возмездия до 4-5 тысяч. Но предпочтение было отдано ограниченному удару по инфраструктуре, поэтому вместо сотен или даже тысяч ракет, Иран запустил всего лишь полтора десятка. То, что американская ПВО не сбила ни одной ракеты, говорит о том, что США не могут противостоять ракетным войскам КСИР. Помимо этого ракетные войска КСИР активно применяли кибератаки и системы РЭБ против американских систем ПВО и БПЛА в Ираке. Кроме того, руководство КСИР заявляет, что США скрывают данные о потерях, которые имелись при ударе по авиабазе Айн-аль-Ассад.Операция "Мученик Сулеймани" не закончена - она будет продолжаться, пока американские войска не уйдут из региона. Те государства Персидского залива, которые будут пособничать США, пожалеют об этом.Борис Рожин