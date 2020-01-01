Синоптики прогнозируют 10 января в ЛНР от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 10 января будет колебаться от 5 градусов ниже нуля ночью до 3 градусов тепла днем, на дорогах гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 9 января до 21.00 10 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью местами снег, днем без существенных осадков; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; днем на дорогах гололедица, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса мороза, днем – ноль – 3 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1-3 градуса ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до нуля – 2 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 января зафиксировали в 1940 году – минус 34,3 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1948 году – плюс 12,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 10 января – 07.37, время захода – 17.24. Продолжительность светового дня составит 09 часов 47 минут.

По предварительному прогнозу, 11-12 января ожидается облачная погода, местами пройдут осадки, температурный фон существенно не изменится.

09 января — Луганск