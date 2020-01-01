Трамп заявил о В«подозренияхВ» из-за крушения самолёта в Иране

«У меня есть свои подозрения, у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия. Кто-то мог ошибиться с другой стороны», — сказал Трамп.

Фото: ReutersАмериканский президент Дональд Трамп, комментируя возможные причины авиакатастрофы украинского самолёта Boeing 737 в Иране, заявил, что у него «есть свои подозрения» на этот счёт.Об этом он сказал в ходе брифинга для журналистов, который транслировал C-Span, передает RT.По его словам, воздушное судно летело в «довольно трудном регионе». При этом президент США добавил, что «некоторые говорят», что причиной авиакатастрофы стала «техническая неисправность» лайнера.«Я лично не думаю, что это даже (нужно. — ред.) рассматривать», — сказал он.8 января самолёт Boeing 737 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.В СНБО Украины заявили, что среди основных версий крушения самолёта в Тегеране — поражение зенитной ракетой, столкновение с БПЛА или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, теракт.