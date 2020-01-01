Абхазская оппозиция заблокировала здание администрации президента

"Пока он (Хаджимба. — Прим. ред.) не уйдет в отставку, мы никуда не уйдем. Сейчас мы делегируем к нему пять человек. Мы будем стоять до конца", — заявил Дбар.

Фото: © SputnikОппозиция заблокировала здание, в котором находятся администрация президента Абхазии и парламент, передает РИА Новости.Более 200 представителей оппозиции находятся внутри и никого не впускают. Протестующие продолжают требовать отставки действующего президента Рауля Хаджимбы.Ранее состоялось экстренное заседание Совбеза, по итогам которого глава государства перевел силовые структуры на усиленный режим. Кроме того, в случае необходимости он пообещал ввести в республике чрезвычайное положение.Оппозиционный депутат Дмитрий Дбар заявил РИА Новости, что протестующие требуют переговоров с президентом.Протестующие недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.