Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны

"Сейм Республики Польша осуждает провокационные и ложные высказывания представителей высших органов власти Российской Федерации, которые пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны", - говорится в резолюции.

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийСейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны, передает РИА Новости."Величие нации и отношений между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории", – говорится в документе.Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".В Польше крайне недовольны недавним высказыванием президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей", поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя". Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после слов президента России о польской политике в 30-е годы.