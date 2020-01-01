Абсурдные новости. 9 января 2020 года

Добрый вечер, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. Власти США обладают информацией, что разбившийся под Тегераном украинский Boeing 747 был по ошибке сбит иранскими вооруженными силами. Об этом со ссылкой на источники в разведке и Белом доме сообщают Newsweek и CBS. «Достоверной» информацией о том, что самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух» так же располагают премьер-министры Великобритании и Канады. В общем, правду знают все кроме властей Ирана, которые обладают «черными ящиками» с разбившегося самолета, и власти Украины, которым иранцы предложили ознакомиться с содержимым данных ящиков. Да, кстати, в сети уже появился ролик, который якобы запечатлел факт поражения ракетой украинского лайнера. Человек, разместивший ролик, не может подтвердить его подлинность, но к делу уже подключились известные мастера натягивать сову на глобус - международная группа расследователей Bellingcat, которые не только определили место, с которого велась съемка, но и установили, что именно во время данной съемки над этой местностью пролетал украинский самолет. В общем, отрабатывается старый проверенный сценарий, обкатанный на катастрофе малазийского Боинга над Донбассом. Нет, я, конечно, не утверждаю, что версия с уничтожением самолета бредовая. Все может быть. Но почему тогда не рассматривается ход событий, при котором его могли сбить обильно присутствующие в регионе американские военные? У них, кстати, в тот день и повод был…Второе место. 9 января сейм Польши одобрил резолюцию о том, что якобы СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. В резолюции говорится, что польский сейм осуждает «провокационные и ложные высказывания представителей высших органов власти Российской Федерации, которые пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны». Так результаты Второй мировой войны, в том числе и нюансы ее начала, были рассмотрены в ходе Нюрнбергского трибунала. Рассмотрены и закреплены в итоговых приговорах, которые не подлежат пересмотру. Или что-то изменилось? Да, и еще, а кто говорил о том, что Польша виновна в начале войны? Насколько я помню, звучали лишь высказывания о том, что руководство Польши, как и некоторые ее граждане, в дальнейшем воевавшие в рядах Вермахта и СС, восторженно поддерживали Гитлера. Или это неправда?Третье место. В Датском институте международных исследований, который готовит доклады для парламента и правительства королевства, предложили Копенгагену укреплять военный потенциал в Арктике, чтобы «не зависеть слишком сильно» от США и НАТО в случае вооружённого конфликта. Нет, все конечно логично, но вот в чем вопрос – а от кого собирается обороняться Дания? Кто точит зуб на это небольшое и крайне неудачно расположенное королевство? Кто из ближайших соседей? Швеция? Может быть Германия или Норвегия? Или Великобритания, коварно вышедшая из состава Евросоюза? По мне так единственным государством, которое может посягнуть на независимость Дании является как раз США. Но, с другой стороны, зачем США нападать на Данию, которая совершенно добровольно позволяет американцам размещать на своей территории военный контингент?Из ростовской администрации уволили начальника отдела муниципальной службы и противодействия коррупции Екатерину Герасимову. Об этом пишет издание 1Rnd со ссылкой на собственный источник в администрации. В своем Instagram Герасимова раньше выкладывала фотографии у пилона, но после назначения закрыла страницу. «Екатерину уволили после совещания по вопросам коррупции в конце 2019 года. У руководства города на этой встрече возникли вопросы к компетенциям главы отдела, и разрешить ситуацию в свою пользу Екатерина не смогла», — пишет издание. Странный этот человек, новый градоначальник. А что, того что Екатерина красивая женщина уже недостаточно? Она что, еще и работать должна? Бред какой-то… С такой кадровой политикой он не прославится! До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье