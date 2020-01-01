На Луганском хладокомбинате запущена линия по розливу молока в тетрапаки



Как пишет газета «Жизнь Луганска», продукция комбината в основном это кисломолочная продукция реализуется в Луганске и Донецке, а если это сезонное мороженое, то и в Российскай Федерации.

После активной фазы боевых действий предприятие смогло не только возобновить производство, но и наладить выпуск, востребованной в Луганске, молочной и кисломолочной продукции.

«До войны мы занимались только выпуском мороженого, но после 2014 года мы начали заниматься еще молоком. В прошлом году был запущен выпуск кисломолочной продукции, а в конце этого года запускаем производство молока в тетрапаках. В данный момент на комбинате работает порядка 130 человек. А в 2014 году оставалось меньше 20 работников. Численность сотрудников постоянно растет, набираем специалистов, увеличиваем ассортимент выпускаемой продукции», — рассказал журналистам директор хладокомбината Сергей Попов.

Как уточнил С.Попов, в настоящий момент предприятие выпускает около 150 наименований молочной и кисломолочной продукции, в том числе мороженое, сливочное масло, кефир, ряженку, молоко.

Экономика - Сегодня, 11:14 74 Накануне Нового года «Луганский хладокомбинат» запустил линию по розливу молока в тетрапаки, что позволит сохранить полезные свойства и вкусовые качества производимого молока.Как пишет газета «Жизнь Луганска», продукция комбината в основном это кисломолочная продукция реализуется в Луганске и Донецке, а если это сезонное мороженое, то и в Российскай Федерации.После активной фазы боевых действий предприятие смогло не только возобновить производство, но и наладить выпуск, востребованной в Луганске, молочной и кисломолочной продукции.«До войны мы занимались только выпуском мороженого, но после 2014 года мы начали заниматься еще молоком. В прошлом году был запущен выпуск кисломолочной продукции, а в конце этого года запускаем производство молока в тетрапаках. В данный момент на комбинате работает порядка 130 человек. А в 2014 году оставалось меньше 20 работников. Численность сотрудников постоянно растет, набираем специалистов, увеличиваем ассортимент выпускаемой продукции», — рассказал журналистам директор хладокомбината Сергей Попов.Как уточнил С.Попов, в настоящий момент предприятие выпускает около 150 наименований молочной и кисломолочной продукции, в том числе мороженое, сливочное масло, кефир, ряженку, молоко.Экономика - Сегодня, 11:14 74

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