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На компенсацию разрушенного жилья на Донбассе заложили 40 миллионов гривен

robot Сегодня, 12:000Новости
На компенсацию разрушенного жилья на Донбассе заложили 40 миллионов гривен
В государственном бюджете на 2020 год были заложены всего 40 миллионов гривен на компенсацию за разрушенное жилье в результате боевых действий на Донбассе.
Это наименьшая сумма, которую государство выделяло на компенсацию за последние пять лет. Сейчас Министетство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разрабатывает порядок выделения этих средств пострадавшим.
Об этом в пятницу, 10 января, рассказал журналистам заместитель профильного министра Руслан Калинин. По его словам, в ведомстве понимают, что этой суммы недостаточно, однако сейчас министерство разрабатывает порядок, как будут выделяться эти средства. И люди, у которых жилье разрушено, смогут обращаться в министерство и получать такую помощь, — пояснил Калинин, добавив, что в 2019 году государство впервые профинансировало на полмиллиарда гривен программу для вынужденных переселенцев «Доступное жилье» и программу для приобретения жилья в кредит под 3% годовых.
Однако этих средств не хватает на финансирование программ. В целом необходимо еще где-то от шести до десяти миллирадов гривен для того, чтобы закрыть эти программы, — отметил заместитель министра.
Напомним, директор Всемирного банка Сату Кахконен сообщила, что ВБ приступил к наработке моделей экономического восстановления Донбасса. Банк исследует модели экономического восстановления, которые могут быть использованы украинским правительством. Новости Украины - Сегодня, 10:59 98

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