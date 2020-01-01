С 13 января изменится стоимость проезда из Луганска до КПВВ «Станица Луганская»



Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Луганска.

«Целью принятых изменений является установление стоимости проезда на пригородных маршрутах общего пользования «Луганск АС 1» — с/т «Северский Донец» и «Квартал 50 лет Октября Луганска» — с/т «Северский Донец», — говорится в сообщении.

Согласно принятому постановлению Правительства, на маршруте «Луганск — АС 1» — с/т «Северский Донец» установлена стоимость билета на проезд одного пассажира в размере 20 руб. и размер платы за перевозку одной единицы багажа — 10 руб. На маршруте «Квартал 50 лет Октября Луганска» — с/т «Северский Донец» стоимость билета на проезд одного пассажира будет составлять 12 руб. и размер платы за перевозку одной единицы багажа — 10 руб.

«Проезд по маршруту «Николаевский разъезд» — с/т «Северский Донец» будет осуществляться бесплатно для населения», — подчеркнули в пресс-службе.

В горадминистрации напомнили, что ранее приказом Государственного энергетического комитета от 4 мая 2016 года были установлены цены на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, работающих на пригородных и междугородных маршрутах, в размере одного руб. за один километр проезда (без учета расходов, связанных с обслуживанием пассажиров на автовокзалах и автостанциях), но не менее 10 руб. за разовую поездку одного пассажира.

«Протяженность пригородного маршрута общего пользования «Луганск АС 1» — с/т «Северский Донец» составляет 18 километров, а маршрута «Квартал 50 лет Октября Луганска» — с/т «Северский Донец» — 12 километров. С учетом того, что по этому маршруту пассажирские автобусы отправляются не с автовокзала либо автостанции, а с остановки общественного транспорта, стоимость перевозки пассажира составляет 12 рублей», — рассказали в администрации Луганска.

«Пассажирские автобусы по маршруту «Луганск АС 1» — с/т «Северский Донец» отправляются с автовокзала Луганска, в связи с чем городское коммунальное предприятие (ГКП) «Луганскэлектротранс» несет затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на автовокзалах и автостанциях. Таким образом, к стоимости перевозки пассажира на пригородных и междугородных маршрутах прибавляются затраты предприятия, и общая стоимость перевозки пассажира на этом маршруте составляет 20 рублей», — пояснили в пресс-службе.

Постановление вступит в силу с 13 января 2020 года. Удобный город - Сегодня, 10:55 213 С 13 января изменится стоимость билета и перевозки багажа при проезде до пункта пропуска у Станицы Луганской.Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Луганска.«Целью принятых изменений является установление стоимости проезда на пригородных маршрутах общего пользования «Луганск АС 1» — с/т «Северский Донец» и «Квартал 50 лет Октября Луганска» — с/т «Северский Донец», — говорится в сообщении.Согласно принятому постановлению Правительства, на маршруте «Луганск — АС 1» — с/т «Северский Донец» установлена стоимость билета на проезд одного пассажира в размере 20 руб. и размер платы за перевозку одной единицы багажа — 10 руб. На маршруте «Квартал 50 лет Октября Луганска» — с/т «Северский Донец» стоимость билета на проезд одного пассажира будет составлять 12 руб. и размер платы за перевозку одной единицы багажа — 10 руб.«Проезд по маршруту «Николаевский разъезд» — с/т «Северский Донец» будет осуществляться бесплатно для населения», — подчеркнули в пресс-службе.В горадминистрации напомнили, что ранее приказом Государственного энергетического комитета от 4 мая 2016 года были установлены цены на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, работающих на пригородных и междугородных маршрутах, в размере одного руб. за один километр проезда (без учета расходов, связанных с обслуживанием пассажиров на автовокзалах и автостанциях), но не менее 10 руб. за разовую поездку одного пассажира.«Протяженность пригородного маршрута общего пользования «Луганск АС 1» — с/т «Северский Донец» составляет 18 километров, а маршрута «Квартал 50 лет Октября Луганска» — с/т «Северский Донец» — 12 километров. С учетом того, что по этому маршруту пассажирские автобусы отправляются не с автовокзала либо автостанции, а с остановки общественного транспорта, стоимость перевозки пассажира составляет 12 рублей», — рассказали в администрации Луганска.«Пассажирские автобусы по маршруту «Луганск АС 1» — с/т «Северский Донец» отправляются с автовокзала Луганска, в связи с чем городское коммунальное предприятие (ГКП) «Луганскэлектротранс» несет затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на автовокзалах и автостанциях. Таким образом, к стоимости перевозки пассажира на пригородных и междугородных маршрутах прибавляются затраты предприятия, и общая стоимость перевозки пассажира на этом маршруте составляет 20 рублей», — пояснили в пресс-службе.Постановление вступит в силу с 13 января 2020 года. Удобный город - Сегодня, 10:55 213

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