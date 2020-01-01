Проект "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" в 2019 году провел более 250 мероприятий

Проект "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в прошлом году провел более 250 мероприятий. Об этом со ссылкой на координатора проекта Даниила Степанкова сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД."За 2019 год активисты проекта организовали более 250 мероприятий. Общее количество активистов почти 900 человек", - говорится в сообщении.Самыми значимыми из состоявшихся событий координатор определил квест по памятным местам Луганска "Вперед в прошлое", в котором приняли участие команды вузов ЛНР, активисты "Молодой гвардии" и гости из ДНР; акцию "С заботой о детях", в рамках которой представители проектов "Молодая гвардия" и "Волонтер" посещали детей с развлекательной программой и подарками в разных учреждениях до конца 2019 года; кустовые сборы в Стаханове; день здоровья на стадионе Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля."За 2019 год проделана большая работа, проведено много мероприятий. В 2020 году мы хотим объединить всю молодежь Республики через студенческие самоуправления университетов и проводить совместно с ними мероприятия, - сказал Степанков. - Самый большой успех для "Молодой гвардии" – актив пополнился на большое количество активистов. Это успех. "Молодая гвардия" растет и будет расти. Я призываю всех присоединяться к нам, у нас будет круто".Подробнее о проекте "Молодая гвардия" можно узнать в официальной группе "ВКонтакте".ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, состоявшихся 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.10 января — Луганск