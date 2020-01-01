Денацификация Украины, как главное условие честного диалога с Донбассом

На днях министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ищет инвестиции для открытия комфортных СИЗО. Что-то вроде “отелей предварительного заключения”. На “пять звёзд” конечно, подобные заведения не потянут, но твёрдые “три звезды” – это вполне реально. Министр говорит об исключительной пользе платных СИЗО – народ туда попадает разный, очень часто украинским випам приходится пару дней на шконках кантоваться – 100 миллионов залога не у всех в домашних сейфах хранится, иногда нужно и в оффшор слетать. А условия в государственных “предвариловках” – хуже некуда. Если честно, животных в передвижных зоопарках лучше содержат. Для обычных жителей страны и ржавые клетки сойдут, а вот “элитам” как-то негоже такой дискомфорт испытывать. Поэтому, похлопочет Малюська, поищет инвесторов. Мы даже можем ему подсказать, где их можно найти: любое заседание Верховной рады воровской сходняк напоминает. Небольшая речь про “все там будем” и уверены – инвестиции прямо из зала грузовиком увозить можно будет!Но это всё шутки. А если серьёзно – власть на Украине отгораживается от народа даже в таком скорбном деле, как тюрьма. “Народных слуг” кормят, одевают, лечат и хоронят только по высшему разряду. А если попадёт коррупционер в тюрьму – то и сидеть теперь он будет в привычных для себя условиях.Кстати, пока чиновники строят сами для себя меблированные камеры, хитрая Зекоманда словоблудит о налаживании двухстороннего диалога с ЛНР и ДНР. Правда, в несколько странном формате. Спортсмены, учёные, музыканты, желательно – переселенцы на Украину из Донбасса, рассматриваются некими “послами доброй воли” и экспертами по проблемам страдающего от войны региона.Этих, не спорим – может и вполне уважаемых в своём профессиональном кругу людей, хотят усадить за стол переговоров с “непонаехавшими мытцями” и обговаривать с ними проблемы Донбасса. Месседж Зеленского о том, что «мы все одинаковые и нам нечего делить”, киевские власти намерены продвинуть в жизнь.Как себе это представляют в Киеве: поговорим, обнимемся и всё забудем? Одна страна – одна семья? А что делать будем с такими “браттями”, как например — атошник Грамарчук из Винницы? Этот расово правильный украинец наладил производство мясных консервов. От названий этой продукции вы ужаснётесь: «Сепар в сметане», «Снегирь православный» («с мощами Кобзона»), «Сепар в масле» и «Сепар луганский» («выдержанный»). Извините, что пришлось озвучить эту мерзость.Или как нам “обнять, простить и всё забыть”, “сестре” Чорновол? Разжигательнице и провокаторше? Дамочка вначале кормила всушников гнилыми пайками, неплохо нажившись на военном тендере. А теперь она красный революционер и блогер, обучающий молодёжь обращению с оружием.А вот ещё пример "брата для объятий": поэт-атошник Гуменюк. С 2015 года ездит по школам с патриотическими лекциями, а заодно учит детишек метать ножи в "сепаров".Не нравится поэт Гуменюк – имеется правнук поэта. Владимир Сосюра из Дебальцево в годы СССР призывал “Любыть Украину”, за что и был обласкан властью. Его внучок Александр Сосюра теперь ярый русофоб и волонтёр.Кстати, певца ртом Антина Мухарского трогать не будем – он сейчас в нехорошую историю с наркотиками попал, а вот шоумен Сергей Притула и певец Тарас Тополя – почти гордость “нации”.Скажете – это ведь не вся Украина и вообще, при Зеленском всё почти поменялось. Ага, просто на 360 градусов. В редакции “Малятко ТV” сейчас проходит внеплановая проверка, больше похожая на обыск. Причина – недостаточное внимание к теме голодомора в программах детского телевидения.Знаете, любое примирение начинается только после покаяния. А сегодняшняя Украина каяться не намерена. У неё другие “герои”, альтернативная история и главное – наш родной язык в Киеве называют “мовой агресора”.Поэтому – говорите вы панове сами с собою. Для серьёзного диалога, увы – не созрели. Как выучите великий русский язык – поговорим.Игорь Миртовский