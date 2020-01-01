Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 10.01.2019
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока имела тенденцию к увеличению. В общем, через КПВВ последовало 39,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8550 человек и 985 транспортных средств;
«Марьинка» — 7950 человек и 1330 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8130 человек и 1325 транспортных средств;
«Гнутово» — 3390 человек и 690 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11415 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 10/40; «Марьинка» — 0/70; «Новотроицкое» — 25/30; «Гнутово» — 20/15.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:50 272
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока имела тенденцию к увеличению. В общем, через КПВВ последовало 39,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8550 человек и 985 транспортных средств;
«Марьинка» — 7950 человек и 1330 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8130 человек и 1325 транспортных средств;
«Гнутово» — 3390 человек и 690 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11415 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 10/40; «Марьинка» — 0/70; «Новотроицкое» — 25/30; «Гнутово» — 20/15.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:50 272
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