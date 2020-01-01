Федерация профсоюзов ЛНР объявила конкурс рисунка "Охрана труда глазами детей"

Федерация профсоюзов (ФП) ЛНР объявила конкурс детского рисунка – практического обучения подрастающего поколения по вопросам охраны труда и личной безопасности "Охрана труда глазами детей". Об этом сообщили в ФП ЛНР.

"Целью проведения конкурса является привлечение внимания трудовых коллективов, детей школьного возраста и молодежи к существующим проблемам в сфере охраны труда", – говорится в сообщении.

"Конкурс проводится по направлению художественного творчества – рисунок. Конкурсные работы должны быть выполнены по тематике охраны труда и промышленной безопасности", – отметили в Федерации профсоюзов.

Участниками конкурса могут стать дети членов первичных профсоюзных организаций ЛНР в двух возрастных группах: от шести до 10 лет и от 11 до 15 лет включительно.

"Конкурс состоит из трех отборочных туров. Первый – с 10 января по 1 марта – проводится в первичных профсоюзных организациях предприятий, организаций и учреждений ЛНР. Второй отборочный тур будет проходить со 2 по 31 марта в республиканских и территориальных профсоюзных организациях Республики, третий – с 1 по 28 апреля – в Федерации профсоюзов ЛНР", – рассказали в общественной организации.

Оценивать работы конкурсантов будет комиссия в составе представителей Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР, Фонда социального страхования на производстве и профессиональных заболеваний ЛНР и Союза художников ЛНР.

Объявление победителей будет приурочено ко Дню охраны труда, который в Республике отмечается ежегодно 28 апреля. Авторы лучших работ будут торжественно награждены грамотами и денежными призами.

"Конкурс детского рисунка стал уже традиционным, в этом году мы проводим его четвертый раз. И с каждым годом конкурс становится все популярнее, растет количество его участников, которые представляют все территории Республики и самые разные отрасли. Главное в этом конкурсе – не победа. Здесь в выигрыше все общество: наши дети уже с малых лет формируют свою активную жизненную позицию, размышляют о том, что такое охрана труда и как в будущем сохранить свою жизнь и здоровье", – отметил председатель ФП ЛНР Олег Акимов.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте Федерации профсоюзов ЛНР.

Напомним, в 2019 году по итогам конкурса рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР" лучшими были признаны 10 работ в двух возрастных группах.

В 2018 году в финале конкурса "Охрана труда глазами детей", организованного ФП ЛНР, участвовало 36 рисунков.

10 января — Луганск