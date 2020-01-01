Столичный русский драмтеатр приглашает жителей Луганщины на комедии, драму и сказку

Луганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева с 10 по 12 января приглашает на спектакли жителей ЛНР и гостей из временно подконтрольных Украине районов Луганщины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры.

"Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева 10, 11 и 12 января приглашает жителей ЛНР и гостей из подконтрольных Киеву районов Луганщины на спектакли", - говорится в сообщении.

Так, 10 января в 17.00 артисты театра представят комедию "Постель брать будем?".

"В спектакле, как и в жизни, переплелись различные эмоции. Главные герои комедии – люди, повидавшие многое. Но, несмотря на богатый жизненный опыт, они умудрились попасть в неловкую ситуацию", – рассказали в ЛАРДТ.

В субботу, 11 января, в 16.00 зрители смогут увидеть драматические сцены из спектакля "Отцы и дети" по мотивам одноименного романа Ивана Тургенева и пьесе Брайана Фрила "Отцы и сыновья".

"Все вопросы, которые волнуют героев Тургенева, а вслед за ним и Фрила, – сегодняшние, живые, будоражащие многих молодых людей по всему земному шару. Спектакль не даст однозначных ответов. Он лишь покажет две молодых судьбы – трагическую и счастливую, два разных добровольных жребия", – отметили в учреждении культуры.

В воскресенье, 12 января, публике будут представлены спектакли для разных возрастных аудиторий. В 11.00 в рамках проекта "Театр на сцене" зрители увидят сказку "Лапоть, Соломинка и Пузырь".

"Русская народная сказка знакома всем с детства. Но мудрость, заложенная в ней, подскажет детям и напомнит их родителям, что выжить можно только благодаря дружбе и взаимопомощи", – рассказали в театре.

В этот же день в 16.00 состоится показ комедии положений "Боинг-Боинг".

"Незадачливый архитектор запутался в сетях собственных интриг. И теперь жизнь главного героя зависит исключительно от расписания аэропорта Парижа", – отметили в учреждении культуры.

Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспеаева расположен по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 9а.

Касса театра работает в будние дни с 10.00 до 17.45, а в выходные – с 09.30 до 16.30. Дополнительную информацию можно получить по телефону (0642) 50-11-43.

10 января — Луганск