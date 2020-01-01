FT: россияне могут подпасть под новый санкционный режим Британии

Фото: ReutersВеликобритания готовится к введению собственного, независимого от Евросоюза санкционного режима в отношении иностранцев, в том числе россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает RT.По информации издания, министр иностранных дел Доминик Рааб представит новый режим в следующем месяце. К этому времени Лондон подготовит список лиц, чьи активы будут заморожены.Сообщается, что в первую волну санкций, вероятно, подпадут граждане России, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии. Действовать режим начнёт после выхода Британии из ЕС 31 января.Как указывается в материале, Рааб хочет показать, что Соединённое Королевство будет играть роль мирового лидера после брексита.Ранее в МИД России заявили, что о перспективах улучшения отношений с Британией говорить сложно, «всё в руках британцев».