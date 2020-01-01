МИД вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

"Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста. Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю", - сообщили в министерстве.

Фото: © Konstantin Kokoshkin / globallookpress.comУкраинскую ноту в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма 9 января вернули Киеву без рассмотрения из-за отсутствия оснований для протеста, говорится в сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. За ходом учений с борта "Маршала Устинова" наблюдал президент РФ Владимир Путин. В связи с поездкой российского лидера на полуостров министерство иностранных дел Украины направило РФ очередную ноту протеста."Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации", - подчеркнули в МИД.