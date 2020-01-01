Предприятия ЛНР выплатили учреждениям СПО более 1 млн руб. за работу студентов

Предприятия Республики за полугодие перечисли учреждениям среднего профессионального образования (СПО) более одного млн руб. в качестве части оплаты производственной практики студентов. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало."Продолжается практика взаимодействия наших учебных заведений СПО с предприятиями Республики. Нам удалось практически вывести на 80% возможность обеспечения практикой молодых студентов, которые обучаются в СПО", - сказал он.Министр подчеркнул, что такое обучение позволяет молодым специалистам не только усовершенствовать профессиональные навыки, но и получить оплату за проделанную работу."Только за первое полугодие можем сказать, что нашими учебными заведениями СПО было заработано 1 057 000 рублей. Это достаточно большая сумма, это те деньги, которые получили образовательные учреждения, так как практика оплачивается 50 на 50. Собственно такая же сумма досталась и молодым специалистам, ребятам, которые были на практике", - сообщил Цемкало.10 января — Луганск