Зеленский не предполагал, что для президентства нужен опыт политика, а не клоуна – ветеран

Президент Украины Владимир Зеленский не предполагал, что для управления страной нужен не талант клоуна, а опыт политика. Об этом ЛИЦ заявил председатель Республиканской организации ветеранов, секретарь Общественной палаты ЛНР Виталий Лещенко.

"Когда Владимир Зеленский шел в президенты, то не предполагал, что ему придется не только отдыхать за рубежом, но еще и отвечать за судьбу десятков миллионов людей. А для этого, как известно, нужен не талант клоуна, а опыт политика", - отметил он.

"Все на что способен Зеленский – это только читать очень короткие тексты, написанные его сценаристами, поэтому мы наблюдаем супернекомпетентность в руководстве этой страны. Яркий тому пример – команда клоуна-президента, которая в очередной раз умудрилась допустить ошибку в его посте в Twitter, где Владимир Зеленский обращается к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо. Но написать без ошибок название страны у них не вышло, что и неудивительно, ведь недопрезидента могут окружать только недоработники, не имеющие даже должного образования и попавшие в политику по чистой случайности", - рассказал Лещенко.

Председатель Республиканской организации ветеранов подчеркнул, что из-за таких помощников Зеленский вновь предстал в привычном амплуа шута.

10 января — Луганск