Зеленский пытается угодить США, заявляя о поражении "Боинга" МАУ ракетой – общественник

Президент Украины Владимир Зеленский пытается угодить США, утверждая, что крушение украинского "Боинга" в Иране произошло в результате ракетного удара. Об этом ЛИЦ заявил генеральный директор общественной организации "Республиканский луганский футбольный союз" (РЛФС), член Общественной палаты (ОП) ЛНР Юрий Малыгин.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране рано утром 8 января 2020 года. По сообщению украинской авиакомпании, все находившиеся на борту 176 пассажиров и членов экипажа погибли.

"Владимир Зеленский решил еще раз подлизнуться к западным кураторам и уже открыто заявляет, что украинские эксперты рассматривают только версию крушения самолета в Тегеране из-за попадания ракеты. При этом о других вариантах президент молчит", - отметил Малыгин.

Он уверен, что сейчас Киев "работает не над тем, чтобы установить истинную причину катастрофы, а над наиболее правдоподобным подтверждением версии ракетного удара".

"Зеленский уже давно считает себя экспертом в любой области, теперь он добрался до самолетов, поэтому неудивительно, что и в данной ситуации он не говорит о технической неисправности самолета, а сразу готов кричать, что самолет сбили, тем самым угождая США", - подчеркнул общественник.

"Делать это на крови сотен погибших в этом крушении низко и кощунственно, но Зеленский с улыбкой идет и на такие шаги. В целом, то, что украинским представителям плевать на людей, было еще ясно при крушении малазийского "Боинга" в Донбассе – и в этом Зеленский четко придерживается вектора своих предшественников", - добавил Малыгин.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского пассажирского самолета в Иране.

10 января — Луганск