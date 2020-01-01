Агрокомплекс ЛНАУ в 2019 году вдвое увеличил объемы производства молока и мяса

Учебно-научно-производственный аграрный комплекс (УНПАК) "Колос" Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ) в 2019 году более чем в два раза увеличил объемы производства молока и мяса в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"По итогам работы отрасли животноводства УНПАК ЛНАУ "Колос" за прошедший год валовое производство молока к уровню 2018 года увеличилось на 213%, удой на корову увеличился в 1,4 раза. Кроме того, увеличились объемы производство мяса, что по сравнению с прошлым годом составило 214%", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в 2019 году численность поголовья крупного рогатого скота в "Колосе" составила 100% к уровню прошлого года, численность поголовья коров увеличилась на 144%, поголовья свиней – на 110% к периоду 2018 года.

10 января — Луганск