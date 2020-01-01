Агроформирования ЛНР в 2019 году на 133% увеличили производство мяса всех видов

Агроформирования Республики в 2019 году на 133% увеличили объемы производства мяса всех видов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

Там отметили, что основной задачей ведомства является своевременное и стабильное обеспечение населения Республики качественными продуктами питания собственного производства.

"По оперативным данным за 2019 год, в сельхозпредприятиях Республики к уровню прошлого года производство мяса всех видов увеличилось на 133%, из которых удельный вес мяса птицы занимает 96%", - говорится в сообщении.

Кроме того, объемы производство молока были увеличены на 6%.

"Лучший результат по валовому производству молока продемонстрировали агроформирования Славяносербского района – 33% и Лутугинского района – 26% от общего объема, что является результатом эффективной работы по повышению продуктивности молочного стада", - добавили в Министерстве.

Поголовье крупного рогатого скота к уровню прошлого года составило 92%, в том числе поголовье коров – 102%; свиней – 100%; овец – 102% и птицы – 104%.

"Улучшились показатели работы по воспроизводству стада. Приплод телят к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 105%, объемы осеменения телок - на 110%. Это реальный задел развития отрасли на 2020 год", - отметили в пресс-службе.

"В целом, результаты животноводческой отрасли за прошедший год радуют положительной динамикой по наращиванию объемов производства животноводческой продукции", - подчеркнули в Минсельхозе.

10 января — Луганск