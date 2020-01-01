Администрация Красного Луча вручила новогодние подарки детям погибших защитников ЛНР

Юные жители Красного Луча, чьи родители погибли или получили тяжелые ранения при защите Республики от украинской агрессии, получили новогодние подарки от местной администрации. Об этом сообщили в отделе информационной и внутренней политики мэрии.Традиционное вручение подарков прошло в ходе встречи с детьми, которую провела временно исполняющая обязанности главы горадминистрации Алла Васькевич."В этом году 28 детей этой категории получили сладкие подарки, приобретенные за счет республиканского бюджета", - говорится в сообщении."В жизни каждого ребенка праздники ассоциируются, прежде всего, с подарками и чудесами. Дорогие дети, верьте в себя, растите здоровыми, успешными, мечтайте и пусть все ваши мечты непременно сбудутся, - сказала Васькевич. - Мамам хочу сказать огромное спасибо за внимание к детям, за их воспитание. Пусть эти подарки принесут им радость"."Имена погибших при исполнении служебного долга навсегда останутся в нашей памяти и будут для подрастающего поколения примером мужества и чести", - подчеркнула она.10 января — Луганск