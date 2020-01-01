Агрокомплекс ЛНАУ в 2019 году увеличил площади сева овса на 81%, корнеплодов – на 62%

Учебно-научно-производственный аграрный комплекс (УНПАК) "Колос" Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ) в 2019 году увеличил площади сева овса на 81%, кормовых корнеплодов – на 62%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"Отрасль растениеводства в УНПАК ЛНАУ "Колос" является неотъемлемой частью производственной деятельности, направленной на внутреннее пользование хозяйства. Эта отрасль имеет большое значение, так как она обеспечивает животных кормами. Для получения более сбалансированной кормовой базы в 2019 году в УНПАК ЛНАУ "Колос" была пересмотрена структура зернового клина, вследствие чего увеличены площади сева ярового ячменя на 3%, овса – на 81%, увеличена площадь сева кормовых корнеплодов – на 62%", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время в "Колосе" проводится работа, направленная на увеличение объемов производства продукции животноводства и повышения ее качества.

В Минсельхозе резюмировали, что УНПАК располагает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего успешного развития.

10 января — Луганск