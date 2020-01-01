Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма

«Сделано много, но ещё не всё. Ещё нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — приводит его слова ТАСС.

Фото: РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, передает RT.По словам главы государства, «сделано много, но ещё не всё».В феврале 2019 года «Крыминформ» передавало, что в Крыму рассказали о реализации федерального проекта «Чистая вода». Проект предполагает строительство и реконструкцию 211 водопроводных очистных сооружений.