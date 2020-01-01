Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17

"Начиная с конца августа 2014 года осуществлял охрану места катастрофы... за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: © РИА Новости / Игорь МасловУкраинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба, передает РИА Новости.В Госпогранслужбе утверждают, что задержанный в 2014 году якобы проходил службу в составе одного из подразделений ополченцев в Донбассе.Задержанного передали представителям Национальной полиции. Возбуждено дело по статье "создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.