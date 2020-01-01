В Луганске отчитались о борьбе с несанкционированной торговлей



Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска, со ссылкой начальника управления Александра Филипского.

«За 2019 год по городу Луганску сотрудниками управления было организовано 899 рейдов», — отметил он.

Филипский добавил, что рейды проводились совместно с представителями МВД, управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды, Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции и Станции по борьбе с болезнями животных Луганска.

«Сотрудниками МВД ЛНР при проведении рейдов составлено 840 протоколов об административном правонарушении», — проинформировал начальник управления.

Экономика - Сегодня, 16:09 130 Специалисты управления по вопросам торговли и сферы услуг администрации Луганска в 2019 году провели почти 900 рейдов, направленных на борьбу с несанкционированной торговлей.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска, со ссылкой начальника управления Александра Филипского.«За 2019 год по городу Луганску сотрудниками управления было организовано 899 рейдов», — отметил он.Филипский добавил, что рейды проводились совместно с представителями МВД, управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды, Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции и Станции по борьбе с болезнями животных Луганска.«Сотрудниками МВД ЛНР при проведении рейдов составлено 840 протоколов об административном правонарушении», — проинформировал начальник управления.Экономика - Сегодня, 16:09 130

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