Прокуратура возбудила дело по хищению средств при строительстве велодорожки в Северодонецке



Об этом в Фейсбук сообщил пользователь под ником «Игорь Вутков», пишет сайт 06452.com.ua.

Пользователь разметил фотокопию ответа прокуратуры. Согласно этому документу, ведомство зарегистрировало производство по делу о хищении средств должностными лицами Северодонецкого городского совета при строительстве велосипедной дорожки на ул. Новикова. Новости Региона - Сегодня, 16:02 114 Северодонецкая прокуратура открыла дело касательно хищения средств при постройки городской велодорожки.

Об этом в Фейсбук сообщил пользователь под ником «Игорь Вутков», пишет сайт 06452.com.ua.Пользователь разметил фотокопию ответа прокуратуры. Согласно этому документу, ведомство зарегистрировало производство по делу о хищении средств должностными лицами Северодонецкого городского совета при строительстве велосипедной дорожки на ул. Новикова. Новости Региона - Сегодня, 16:02 114

Метки: {keywords}