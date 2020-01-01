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Прокуратура возбудила дело по хищению средств при строительстве велодорожки в Северодонецке

robot Сегодня, 17:1529Новости
Прокуратура возбудила дело по хищению средств при строительстве велодорожки в Северодонецке
Северодонецкая прокуратура открыла дело касательно хищения средств при постройки городской велодорожки.

Об этом в Фейсбук сообщил пользователь под ником «Игорь Вутков», пишет сайт 06452.com.ua.
Пользователь разметил фотокопию ответа прокуратуры. Согласно этому документу, ведомство зарегистрировало производство по делу о хищении средств должностными лицами Северодонецкого городского совета при строительстве велосипедной дорожки на ул. Новикова. Новости Региона - Сегодня, 16:02 114

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