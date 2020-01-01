Уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске в два раза ниже эпидпорога – СЭС

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске в два раза ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача столицы ЛНР Спартака Гаврика.

"Ситуация без эпидемических осложнений, ОРВИ заболели свыше 900 человек", – отметил он.

"Уровень заболеваемости в два раза ниже эпидемического порога – за счет разобщения населения в праздничные дни", – пояснил Гаврик.

И.о. главврача добавил, что в 2019 году в Луганске улучшились показатели качества питьевой воды по сравнению с предыдущим годом.

"По итогам года уменьшился процент бактериологических отклонений", – проинформировал он.

Ранее Гаврик сообщал, что по состоянию на 30 декабря 2019 года уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске не превышал среднестатистических показателей прошлых лет.

И.о. главврача также отмечал, что по состоянию на 23 декабря 30200 луганчан прошли бесплатную вакцинацию против гриппа.

Напомним, ранее городской детский иммунолог, заведующая отделением педиатрии Луганской городской детской поликлиники № 2 Валентина Бондаренко сообщала, что в учреждениях здравоохранения и образования Луганска проходит кампания по вакцинации детей против гриппа.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко информировала, что 86-й конвой МЧС России в числе другого доставил в Республику противогриппозную вакцину.

13 января — Луганск