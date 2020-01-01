Коммунальщики Луганска за неделю убрали почти 7,5 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли около 7,5 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на заместителя директора предприятия Сергея Воротникова.

"От многоквартирного жилья 4831 кубометра вывезли, еще 1712 кубов – от частного сектора. Также вывезли портальной загрузкой 192 кубометра", – отметил он.

"700 кубических метров ТБО (твердых бытовых отходов) ликвидировано согласно заключенным договорам", – добавил Воротников.

Руководитель предприятия проинформировал, что коммунальщики продолжают работы и сейчас занимаются уборкой крупногабаритного мусора в Ленинском районе Луганска.

13 января — Луганск