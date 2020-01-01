Опрос ЕС: тепло ли вам, девицы?

Жить в теплой квартире могут позволить не только лишь все европейцы. Но особенно удивляют страны, занявшие первые строчки рейтинга Евробарометра (в конце поста). Это такая структура, которая расспрашивает членов ЕС о разных проблемах. В том числе о том, тепло ли им, девицам.Во-первых, конечно, удивляет Болгария, сравнительно недавно отказавшаяся от «Южного потока». То есть, не только от халявных 400 млн долларов ежегодного дохода за транзит, но и от решения, как выясняется, острейшей проблемы — обогрева своих замерзающих жителей.Во-вторых, Литва. Этот гордый балтийский тигр, помнится, даже завел себе плавучую станцию СПГ, которую назвал «Независимость». Имея в виду независимость от России. А точнее, от нашего газа. То-то я смотрю, литовцы порыкивают в нашу сторону какими-то хриплыми, простуженными голосами.А в 2014 году они его встречали (на фото вверху) торжественно и оптимистично. Спустя пять лет ситуация изменилась — чтобы обслуживать терминал, стране приходится брать кредит.Так всегда бывает с теми, кто ложится под американцев. Независимость получают, а вот тепло пропадает. Никто не приголубит, не обогреет.Разве что ободряюще по плечу похлопают. Когда сильно хлопают, говорят, можно даже согреться. Минут на пять.Павел Шипилин