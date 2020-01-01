Прогноз погоды в Луганске на 14 января
В Луганске завтра, 14 января ночью и днем — без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -4 +1ºС, днем -1 +4ºС. Ветер западный- 5-10 м/сек.
На дорогах местами гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +8,5 ºС в 1955 году
минимальная
-31,3 ºС в 1950 году.
Народный календарь: 14 января почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе — будет много ягод летом. В прежние времена говорили: «Коли Васильев день в году веселый, то и год таков», «Старый год — к весне поворот». Если на Василия тепло и снег — лето будет теплым и дождливым. Погода в Луганске - Сегодня, 18:13 88
Температура воздуха: ночью -4 +1ºС, днем -1 +4ºС. Ветер западный- 5-10 м/сек.
На дорогах местами гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +8,5 ºС в 1955 году
минимальная
-31,3 ºС в 1950 году.
Народный календарь: 14 января почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе — будет много ягод летом. В прежние времена говорили: «Коли Васильев день в году веселый, то и год таков», «Старый год — к весне поворот». Если на Василия тепло и снег — лето будет теплым и дождливым. Погода в Луганске - Сегодня, 18:13 88
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