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С начала года полиции на Луганщине удалось «поймать» 124 лихача с помощью Trucam

verter Сегодня, 20:1523Новости
С начала года полиции на Луганщине удалось «поймать» 124 лихача с помощью Trucam
Контролировать скоростной режим с помощью радаров Trucam продолжают инспекторы патрульной полиции Луганской области, передает пресс-служба патрульной полиции Луганщины.
Приборы Trucam используются для измерения скорости движения на аварийно опасных участках и местах, где случается наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями на городских дорогах и трассах международного значения.
С начала года инспекторы составили 124 административных материала в отношении водителей за нарушение скоростного режима. Новости Региона - Сегодня, 19:57 30

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