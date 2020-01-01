Синоптики прогнозируют 14 января в ЛНР до 4 градусов тепла, без существенных осадков

Температура воздуха в ЛНР 14 января будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 13 января до 21.00 14 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; местами туман, слабый гололед, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ноль – 5 градусов ниже нуля, днем минус 1 – плюс 4 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит от нуля до 3 градусов мороза, днем – минус 1 – плюс 1 градус.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 2-4 градуса мороза ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 15 января будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед; температура воздуха ночью ноль – 5 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса. 16 января – переменная облачность, без осадков, местами туман и слабый гололед, температура воздуха ночью 1-6 мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса.

13 января — Луганск