Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 14 января
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 14 января 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
60,9474 рубля
1 ЕВРО
67,8162 рубля
10 украинских гривен
25,4836 рубля
13 января — Луганск
1 доллар США
60,9474 рубля
1 ЕВРО
67,8162 рубля
10 украинских гривен
25,4836 рубля
13 января — Луганск
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