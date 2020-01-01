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Глава ЛНР поздравил таможенников с профессиональным праздником

root Сегодня, 09:3013Новости
Глава ЛНР поздравил таможенников с профессиональным праздником
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил таможенников Республики с профессиональным праздником.
"Поздравляю сотрудников Государственного таможенного комитета с профессиональным праздником! Работа вашего ведомства вносит весомый вклад в экономическую безопасность и защиту интересов Республики! Благодарю за честную и верную службу народу ЛНР", - написал Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.
День таможенника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 14 января.
14 января — Луганск

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