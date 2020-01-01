Глава ЛНР поздравил таможенников с профессиональным праздником

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил таможенников Республики с профессиональным праздником.

"Поздравляю сотрудников Государственного таможенного комитета с профессиональным праздником! Работа вашего ведомства вносит весомый вклад в экономическую безопасность и защиту интересов Республики! Благодарю за честную и верную службу народу ЛНР", - написал Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

День таможенника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 14 января.

14 января — Луганск