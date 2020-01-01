Поздравление председателя ГТК ЛНР Юрия Афанасьевского с Днем таможенника

Уважаемые коллеги и ветераны таможенных органов!Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем таможенника и пятилетием создания Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики.Первый юбилей – пять лет – мы переступаем этот рубеж с гордо поднятой головой. За это время таможенникам пришлось пройти немало испытаний, и выстояли сильнейшие. Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что в нашем коллективе нет случайных людей, здесь те, кто болеет душой не только за Государственный таможенный комитет, но и за Республику в целом.Безусловно, нам есть над чем работать, есть что изменить к лучшему, но главное, что есть понимание, к чему мы движемся и ради чего мы это делаем. А курс у нас один – унификация таможенного законодательства с законодательством Российской Федерации и странами Евразийского экономического союза.Не могу не поблагодарить ветеранов таможенной службы за тот неоценимый вклад в формирование и становление таможенных органов Луганской Народной Республики. От всей души спасибо вам! Также благодарю весь личный состав Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики за ежедневный труд и обеспечение действенных мер по защите экономического суверенитета нашего государства.В этот праздничный день я желаю всем нам помнить, что таможенник – это лицо государства, а от нашей слаженной работы зависит благосостояние Республики. При исполнении служебного долга будьте беспристрастными и всегда действуйте в интересах нашей Родины. Крепкого здоровья, удачи, успехов и неиссякаемого запаса вдохновения! Благополучия и добра вам и вашим близким!ПредседательГосударственного таможенного комитета ЛНРЮрий Афанасьевский14 января — Луганск