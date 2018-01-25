В Варшаве отказались праздновать 75-летие освобождения города от фашистов

Варшава не собирается официально праздновать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в пресс-службе города.Днем освобождения Варшавы считается 17 января, столицу Польши освободили советские войска в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).«Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».Там отметили, что администрация города зарегистрировала два уличных мероприятия, которые планируют проводить частные лица, чтобы отметить эту дату.Вместе с тем представитель Варшавы по приглашению союза солдат Войска польского 17 января возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.В Москве на 75-летие освобождения Варшавы планируется дать салют.