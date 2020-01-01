Китайско-американский сценарий будущего

На протяжении нескольких столетий Запад даже не задумывался над созданием альтернатив или проектированием будущего. Единственной его целью было установление контроля над ресурсами планеты. Единственной задачей - устранение конкурентов.Любой, кого он мог заподозрить в конкуренции, подлежал уничтожению. Порой это приводило к абсурдным ситуациям, подобной той, что сегодня сложилась между США и Китаем.Китайская Народная Республика является главным конкурентом Запада. Но одновременно она является основной производственной площадкой для западных корпораций, а главное – основным покупателем "печатной продукции" ФРС. Как следствие, каждая попытка ослабить Китай ведет к негативным последствиям прежде всего для самого Запада.Так, с целью ослабления китайской экономики США и Великобритания еще с весны 2019 года спровоцировали массовые беспорядки в Гонконге (Сянгане). Этот анклав, являвшийся до 1997 года колонией Англии, формально находится в составе КНР. Фактически же он сохранил полную законодательную, административную и финансовую автономию. Но главное – Гонконг стал центром инвестирования китайской экономики. Через Сянган и бывшую португальскую колонию Макао (Аомынь) Китай получил более 2/3 всех иностранных инвестиций, поступивших в Поднебесную с 1990 года. Поэтому, дестабилизируя Гонконг, Запад рассчитывает поставить под угрозу ряд программ инвестирования экономики КНР и тем самым сорвать реализацию нескольких стратегически важных для Пекина проектов.Но организованные беспорядки очень быстро привели к прямо противоположному эффекту. С 2014 года Народный банк КНР, являвшийся главным держателем "печатной продукции" ФРС, последовательно сокращал ее объемы. На фоне протестов в Сянгане Пекин решил активизировать процесс. Получилось, что американцы собственными руками подтолкнули Китай к активизации дедолларизации.Будучи крупнейшими инвесторами китайской экономики, США и Европа могли серьезно влиять на нее, сдерживая или стимулируя развитие тех или иных отраслей. Так, на протяжении нескольких десятилетий Запад старательно сдерживал развитие западных регионов Китая, занимающих 71,4% континентальной территории Поднебесной и обладающих большими залежами нефти и газа. В то время как на восточные и центральные регионы КНР пришлось более 99% всех иностранных инвестиций, на западные - менее 1% всех западных вливаний. Запад сам не инвестировал средства в экономику запада Китая, но и не давал многим другим странам.Тем не менее, не удовлетворившись этим, Запад с конца 2000-х годов стал поощрять сепаратистские движения в Тибетском и Синьцзян-Уйгурском автономных округах. При этом использовали следующее обстоятельство. В Китае проживает 55 этнических групп, и подавляющее большинство из них сосредоточено в западных регионах. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе 55% населения составляют мусульмане - уйгуры и казахи. Поэтому, прибегнув к своему давнему принципу "разделяй и властвуй", англосаксы решили натравить на китайцев весь исламский мир.С этой целью они стали использовать территорию Афганистана и Пакистана для засылки в Синьцзян террористических групп радикальных исламистов. Расчет на то, что Китай ответит и вступит в конфликт с этими двумя мусульманскими странами, а им на помощь, в свою очередь, придет остальной исламский мир. Когда же эти провокации не дали результат, прибегли к судебно-правовым механизмам.4 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США приняла закон "Об уйгурской политике в области прав человека" (Uyghur Human Rights Policy Act of 2019). В нем Китай фактически обвинен в "геноциде мусульман". Любые действия китайских властей по предупреждению исламского терроризма заранее объявлены "репрессиями", а акции террористов – "самозащитой".Иначе как подстрекательством к выступлению против центральной власти подобные законодательные новеллы не назовешь.Поддержали своих американских коллег и британские "партнеры". Минюст африканской страны Гамбии, президент которой Адам Бэрроу является ставленником Лондона, обратился в Международный уголовный суд с иском о признании "геноцида" мусульман в Мьянме (Бирме). Речь идет об этнической группе рохинджа, подавляющее большинство представителей которой после межэтнических столкновений 2017 года бежало в Бангладеш. "Виновниками" их изгнания вопреки всякой логике названы… китайцы. Какое отношение Китай имеет к внутренней политике Мьянмы, на территории которой КНР занимается исключительно экономической деятельностью, непонятно.Тем не менее, используя в качестве "аргумента" то, что Бирма прилегает к западным районам Поднебесной и преследования рохинджа якобы являются "продолжением политики Пекина в Синьцзяне", западные СМИ стали преподносить Китайскую Народную Республику в качестве "международного центра исламофобии". Соответственно, обвинения китайцев в "геноциде мусульман" призваны настроить против них весь исламский мир.Но и в этом случае, как в ситуации с Гонконгом, давление Запада привело к обратному эффекту. Фактически он своими руками подтолкнул Китай к опоре исключительно на собственные силы. Еще в 2000 году Пекин принял программу "Развитие запада Китая", в рамках которой западные регионы получили право на налоговые льготы, а также на инвестирование полученной прибыли в собственное производство. Также западные районы КНР получили финансовую помощь, которая некоторыми аналитиками оценивается в не менее чем 400 миллиардов долларов. Для сравнения, общий объем иностранных инвестиций в экономику КНР с 1990 года составил более 1 триллиона долларов.Все это привело к освоению золотоносных месторождений Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также провинции Ганьсу и Внутренней Монголии. Благодаря этому Китай в последнее время вышел на первое место в мире по золотодобыче. Большая часть добытого в Синьцзяне золота пополнила хранилища пекинского Центробанка. Это еще больше ускорило дедолларизацию КНР.Сегодня англосаксы пытаются задействовать очередной сценарий ослабления Китая. Несколько дней назад британское издание The Critic заявило о "неизбежности" военного конфликта между США и КНР к 2029 году. В этом материале британцы назвали в перечне американских "союзников" и… Россию. Логика событий действительно подталкивает Запад к тому, чтобы провоцировать столкновение между двумя своими главными конкурентами. Но и в этом случае несложно предугадать результат. И в этот раз Запад попадет в ловушку, созданную собственной алчностью.Юрий Городненко