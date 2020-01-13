Донбасс. Оперативная лента военных событий 14.01.2020

" В 17:20 со стороны Авдеевки войска Киева открыли огонь по населенному пункту Жабичево: выпущено 10 гранат из АГС-10, совершено 20 выстрелов из зенитной установки", - говорится в сообщении ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 13.01.202009:00Украинские силовики накануне вечером обстреляли населенный пункт ДНР - Жабичево.