Офицер ВСУ в сговоре с националистами спланировал взрыв БМП с экипажем
Украинское следствие по гибели военнослужащих ВСУ в канун Нового года установило подозреваемых в подрыве грузовика на заминированной местности, ПИКiNFORM.
По факту подрыва на мине армейского грузовика 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ 26 декабря 2019 года, комиссия провела расследование обстоятельств гибели двоих и ранения ещё двоих военнослужащих подразделения. О результатах расследования сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР, со ссылкой на осведомлённые источники.
Установлено, что минированием участка, на котором произошло ЧП, занималась группа лиц, входящих в одну из националистических группировок Украины. Радикалы действовали с согласия командира 28-й ОМБр Марченко М. М., и в настоящее время задержаны.
Одновременно было проведено задержание А. Рыбова, командира взвода, на позициях которого произошла детонация боеприпаса. Следователи пришли к выводу, что именно Рыбов дал указание боевикам радикальной группировки вблизи путей подвоза.
Задержанный сообщил, что он действовал с умыслом, спланировав наезд БМП взвода на одну из мин, установленных боевиками-националистами. Таким образом он хотел скрыть расхищение содержимого бронемашины его подчинёнными, из опасений стать фигурантом расследования как материально ответственное лицо. Вину за уничтожение БМП Рыбов планировал возложить на Народную милицию ДНР
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